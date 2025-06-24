Россиянок предупредили об опасности некоторых пластических операций

К некоторым пластическим операциям следует подходить с особой осторожностью из-за возможных негативных последствий для здоровью, к таким, в частности, относятся ринопластика и чрезмерная подтяжка лица. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил пластический хирург Тигран Алексанян.
— Чрезмерная подтяжка может нарушить лимфоотток, что приводит к отекам и другим осложнениям. А неправильно выполненная ринопластика может привести к нарушению дыхания. Тем более не стоит соглашаться на чрезмерно узкий, вздернутый короткий нос, это зачастую приводит к неестественному, комичному результату, — объяснил врач.
Медик добавил, что увеличение груди или ягодиц с помощью имплантов может привести к серьезным осложнениям, вплоть до образования рубцов, инфекций и даже онкологии.
Тем временем, одной из самых распространенных причин отказа является неправильное восприятие реальности пациентом и несбыточные ожидания от процедуры. Клиенты нередко обращаются за вмешательством, надеясь, что операция магическим образом решит их проблемы, сообщил 360.ru.
Согласно приказу Минздрава, в каждой клинике пластической хирургии должны быть организованы отделение анестезиологии и реанимации, а также круглосуточное дежурство бригады на на все время нахождения пациента в стационаре, передает телеканал «Царьград».