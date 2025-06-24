Россиянок предупредили об опасности некоторых пластических операций

— Чрезмерная подтяжка может нарушить лимфоотток, что приводит к отекам и другим осложнениям. А неправильно выполненная ринопластика может привести к нарушению дыхания. Тем более не стоит соглашаться на чрезмерно узкий, вздернутый короткий нос, это зачастую приводит к неестественному, комичному результату, — объяснил врач.