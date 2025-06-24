Стало известно о планах ЦБ на ключевую ставку

Центробанк, вероятно, пойдет на новое снижение ключевой ставки на очередном заседании, которое состоится 25 июля. Такой прогноз в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» озвучил экономист Илья Федоров.
С учетом замедления инфляции, ЦБ на заседании 25 июля с большой долей вероятности снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 19%, — считает эксперт.
Экономист добавил, что, при снижении ключевой ставки, доходность по вкладам будет уменьшаться.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции, сообщил RT. Вместе с этим Набиуллина выразила уверенность, что ставки по вкладам будут оставаться привлекательными.
По данным телеканала «Царьград», 6 июня 2025 года Совет директоров Центробанка принял решение о снижении ключевой ставки. На своем историческом максимуме — 21% — ставка продержалась с октября 2024 года. Сейчас её показатель составляет 20%.