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Зеленский и Стармер условились о развитии оборонного сотрудничества: что будут производить Украина и Британия

Зеленский заявил о совместном производстве БПЛА Британии и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский встретился с премьером Британии Киром Стармером. Стороны договорились о развитии оборонного сотрудничества. Зеленский вновь поблагодарил Лондон за поставки оружия и финансирование ВСУ. Он заявил в Telegram-канале, что теперь Украина и Британия станут производить беспилотники совместно.

По словам бывшего комика, стороны планируют разрабатывать дроны-перехватчики и БПЛА дальнего радиуса действия. Он поблагодарил Кира Стармера и за «отдельное внимание» к усилению украинских систем ПВО.

Зеленский, по обыкновению, сделал акцент на введении новых антироссийских санкций. Он подчеркнул, что обсудил этот вопрос с Киром Стармером, добавив, что Западу «нужно давить» на энергетический и банковский сектора России.

Зеленский прибыл в Британию, в том числе, для встречи с королем Чарльзом III. Он также побеседует с украинскими военными, проходящими службу в Лондоне.

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