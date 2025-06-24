Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский встретился с премьером Британии Киром Стармером. Стороны договорились о развитии оборонного сотрудничества. Зеленский вновь поблагодарил Лондон за поставки оружия и финансирование ВСУ. Он заявил в Telegram-канале, что теперь Украина и Британия станут производить беспилотники совместно.
По словам бывшего комика, стороны планируют разрабатывать дроны-перехватчики и БПЛА дальнего радиуса действия. Он поблагодарил Кира Стармера и за «отдельное внимание» к усилению украинских систем ПВО.
Зеленский, по обыкновению, сделал акцент на введении новых антироссийских санкций. Он подчеркнул, что обсудил этот вопрос с Киром Стармером, добавив, что Западу «нужно давить» на энергетический и банковский сектора России.
Зеленский прибыл в Британию, в том числе, для встречи с королем Чарльзом III. Он также побеседует с украинскими военными, проходящими службу в Лондоне.