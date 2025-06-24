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В Британии сравнили предложение Трампа Ирану о переговорах с изнасилованием

Британский дипломат Иан Прауд сравнил предложение президента США Дональда Трампа Ирану о переговорах после ударов с угрозой повторного изнасилования. Свою точку зрения он выразил на своей странице в социальной сети X.

Британский дипломат Иан Прауд сравнил предложение президента США Дональда Трампа Ирану о переговорах после ударов с угрозой повторного изнасилования. Свою точку зрения он выразил на своей странице в социальной сети X.

— Просить Иран договариваться — это все равно, что просить жертву изнасилования извиниться, иначе ее снова изнасилуют, — написал Прауд.

Действия Белого дома вызвали широкий резонанс во всем мировом сообществе. 22 июня конгрессвумен США Александрия Окасио-Кортес назвала решение Дональда Трампа ударить по иранским ядерным объектам без разрешения Конгресса нарушением Конституции страны и основанием для импичмента. По словам Окасио-Кортес, глава Белого дома «импульсивно рискнул начать войну», которая может заманить американцев в ловушку на несколько поколений.

Ночью 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 для ударов по Ирану. Трамп позже сообщил об успешной операции Военно-воздушных сил США против трех ядерных объектов в исламской республике — Фордо, Натанз и Исфахан.

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