МИД России дал важные рекомендации россиянам в зоне ирано-израильского конфликта

Ранее, на фоне обострения ситуации в регионе, посольство России в Катаре уже обращалось к своим гражданам с призывом сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Это произошло после того, как Иран уведомил катарские власти о планируемом ударе по американской военной базе, а гражданам рекомендовали избегать мест массового скопления людей и воздержаться от поездок по стране.