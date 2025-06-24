МИД России дал важные рекомендации россиянам в зоне ирано-израильского конфликта

МИД РФ призвал россиян на Ближнем Востоке не выходить ночью на улицу.
На фоне ирано-израильского конфликта россиянам в странах Ближнего Востока рекомендовали проявлять осторожность, избегать опасных мест и ограничить передвижения. Также гражданам посоветовали следить за сообщениями дипмиссий, туроператоров и при необходимости укрываться в безопасных местах. Об этом сообщает МИД России.
«МИД России настоятельно призывает граждан, находящихся в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и других странах региона, проявлять максимальную осторожность. Рекомендуется не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре, избегать мест массового скопления людей, ограничить перемещения, особенно в ночное время, и строго следовать указаниям местных властей», — говорится в telegram-канале МИД России.
Ведомство также просит внимательно следить за обновлениями от российских загранучреждений, авиакомпаний и туроператоров. При угрозе безопасности гражданам рекомендуется направляться в ближайшие укрытия.
Ранее, на фоне обострения ситуации в регионе, посольство России в Катаре уже обращалось к своим гражданам с призывом сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Это произошло после того, как Иран уведомил катарские власти о планируемом ударе по американской военной базе, а гражданам рекомендовали избегать мест массового скопления людей и воздержаться от поездок по стране.