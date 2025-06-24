Депутат Лантратова объяснила важность запрета вейпов заботой о здоровье молодежи

В Госдуме предложили ввести полный запрет на продажу вейпов, такая необходимость связана с тем, что привлекательность девайсов втягивают молодежь в употребление никотина. Об этом рассказала в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Яна Лантратова.
— Вейпы продаются на каждом углу, в ларьках, магазинах, часто нелегально — подросткам. Полный запрет резко сократит повсеместную доступность. Бизнес сознательно создал продукт, который в первую очередь вовлекает не взрослых курильщиков, а некурящую молодежь. Яркие, сладкие, модные устройства — это ловушка для подростков, — считает депутат.
По ее словам, подобный запрет также станет защитой пассивных курильщиков, так как некоторые считают вейпы, якобы, менее опасными и используют их в общественных местах.
Ранее 360.ru сообщил о планах внести в Госдуму законопроект о запрете на оптовую и розничную торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции. Граждан предложили штрафовать на сумму от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, штраф для юрлиц должен составить от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
В отличие от обычных сигарет, вред от вейпа проявляется практически сразу — изменения в легких могут начаться уже после первой затяжки, и последствия в дальнейшем могут быть достаточно тяжелыми, передает RT.