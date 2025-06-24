Депутат Лантратова объяснила важность запрета вейпов заботой о здоровье молодежи

Ранее 360.ru сообщил о планах внести в Госдуму законопроект о запрете на оптовую и розничную торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции. Граждан предложили штрафовать на сумму от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, штраф для юрлиц должен составить от 500 тысяч до одного миллиона рублей.