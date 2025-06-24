У берегов Франции нашли загадочно затонувший корабль

На дне Средиземного моря у юго-восточного побережья Франции обнаружены останки корабля XVI века, затонувшего при невыясненных обстоятельствах, сообщает Smithsonian Magazine.
Военно-морские силы Франции выявили место крушения во время глубоководной операции. Гидролокатор зафиксировал крупный объект на морском дне, после чего подводная камера передала изображение очертаний старинного судна.
Корабль покоится на глубине около 2600 метров в районе Раматюэля, недалеко от Сен-Тропе на Лазурном берегу. По оценкам экспертов, это торговое судно длиной примерно 30 метров и шириной около 7 метров. Оно расположено глубже всех известных затонувших судов у французского побережья.
В трюмах обнаружены керамическая посуда, металлические прутья, две кастрюли, шесть пушек и якоря — груз хорошо сохранился. Однако причины гибели корабля остаются загадкой: вероятно, он перевернулся, но точные обстоятельства неизвестны. Особое удивление вызывает полностью пустая кормовая часть трюма, что нетипично для торговых судов того периода.