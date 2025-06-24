У берегов Франции нашли загадочно затонувший корабль

Корабль покоится на глубине около 2600 метров в районе Раматюэля, недалеко от Сен-Тропе на Лазурном берегу. По оценкам экспертов, это торговое судно длиной примерно 30 метров и шириной около 7 метров. Оно расположено глубже всех известных затонувших судов у французского побережья.