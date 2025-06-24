Нутрициолог объяснила, чем опасен зеленый горошек

Зеленый горошек считается полезным продуктом, однако употреблять его можно не всем. Об этом заявила в разговоре с изданием «Газета.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
— Зеленый горошек содержит витамин К, который может повышать свертываемость крови. Поэтому людям, принимающим антикоагулянты, следует употреблять бобовые с осторожностью. Также горошек не стоит переедать при заболеваниях ЖКТ, — объяснила доктор.
Кроме того, медик не рекомендовала есть излишне много горошка пациентам с заболеваниями почек.
Храните свежий зеленый горошек в холодильнике она посоветовала в чистом контейнере или пакете не более нескольких дней.
По данным RT, зеленый горошек также рекомендуется исключить людям, страдающих диабетом второго типа.
Ранее 360.ru сообщил, что консервированного горошка не стоит употреблять больше трех-четырех столовых ложек в день, чтобы не заработать сильное газообразование и жировую дистрофию печени.