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Bloomberg: США намеренно не наносили удары по ядерным реакторам Исфахана

В материале Bloomberg речь идёт о трёх реакторах Исфаханского центра.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты при атаке на ядерный центр в иранском Исфахане «проявили осторожность», сообщает Bloomberg.

В публикации утверждается, что американские военные «намеренно» не наносили удары по строениям, где, по мнению экспертов, располагаются исследовательские реакторы.

Агентство ссылается на информацию, полученную от ряда высокопоставленных источников в Вене, а также на данные со снимков, сделанных со спутников.

В материале речь идёт о трёх реакторах Исфаханского центра, в частности, о «небольшом» нейтронном реакторе производства КНР. При этом данных объектов нет отчёте Международного агентства по атомной энергии об ущербе в результате атаки.

Напомним, Соединённые Штаты нанесли удары по иранским ядерным объектам, расположенным в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Тегеран нанёс ответный удар. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран «дал очень слабый ответ» на удары американских военных по ядерным объектам.

Кроме того, он выразил надежду, что Тегеран «выпустил пар», в результате чего «возможен путь к миру и согласию» в регионе.

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