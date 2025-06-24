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От недостатка белка до онкологии: о чем говорит повышенная утомляемость

Терапевт Портнова: повышенная утомляемость указывает на проблемы со здоровьем.

Источник: Комсомольская правда

Повышенная утомляемость свидетельствует о проблемах со здоровьем, особенно в молодом возрасте. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru предупредила врач-терапевт, кардиолог Роксана Портнова.

— В молодом возрасте это может быть следствием развития различных патологий, например, онкологических заболеваний, сахарного диабета второго типа и хронической сердечной недостаточности. Большое значение имеет образ жизни, включая скудную физическую активность и низкое качество питания. Например, несбалансированный рацион может приводить к недостаточному синтезу белка, — отметила медик.

Ранее 360.ru сообщил, утомляемость провоцируется недостатком кислорода в тканях из-за железодефицитной или фолиеводефицитной анемии. А также при гипотиреозе — это эндокринологическое заболевание, проявляющееся недостаточностью выработки гормонов щитовидной железы.

При частых жалобах на утомляемость следует обратиться к неврологу для дальнейшего обследования. Утомляемость может указывать на проблемы в различных областях медицины, включая кардиологию, гастроэнтерологию и другие, передает телеканал «Царьград».