Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, как изменятся цены на квартиры на вторичном рынке

Риелтор Сырцов: цены на вторичку могут вырасти до 5% до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость жилья на вторичном рынке могут увеличиться в ближайшие полгода в России, такой прогноз озвучил в беседе с изданием «Газета.Ru» специалист в сфере недвижимости Руслан Сырцов.

— Изменение вектора действий ЦБ повлияет на потребительское поведение, соответственно, цены на вторичку будут расти. Примерно на 3−5%, так как в этом сегменте нет столь привлекательных инструментов продаж, — считает риелтор.

Он добавил, что цены увеличатся во втором полугодии текущего года. Покупателям эксперт посоветовал приоритетные варианты рассматривать очно и не стесняться предлагать свою цену.

Ранее RT сообщил, что виду высоких ипотечных ставок продажи на вторичном рынке происходят в основном с большими дисконтами — скидки могут доходить до 10—15%. Эксперты ожидают оживление спроса при снижении ставок по жилищным кредитам.

В условиях текущих рыночных ставок по ипотеке покупатели стали более осторожны, а сделки — более сложными и продолжительными, передает 360.ru.