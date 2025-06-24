Россиянам рассказали, как изменятся цены на квартиры на вторичном рынке

Стоимость жилья на вторичном рынке могут увеличиться в ближайшие полгода в России, такой прогноз озвучил в беседе с изданием «Газета.Ru» специалист в сфере недвижимости Руслан Сырцов.
— Изменение вектора действий ЦБ повлияет на потребительское поведение, соответственно, цены на вторичку будут расти. Примерно на 3−5%, так как в этом сегменте нет столь привлекательных инструментов продаж, — считает риелтор.
Он добавил, что цены увеличатся во втором полугодии текущего года. Покупателям эксперт посоветовал приоритетные варианты рассматривать очно и не стесняться предлагать свою цену.
Ранее RT сообщил, что виду высоких ипотечных ставок продажи на вторичном рынке происходят в основном с большими дисконтами — скидки могут доходить до 10—15%. Эксперты ожидают оживление спроса при снижении ставок по жилищным кредитам.
В условиях текущих рыночных ставок по ипотеке покупатели стали более осторожны, а сделки — более сложными и продолжительными, передает 360.ru.