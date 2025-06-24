Европа закрывает границы для старых российских загранпаспортов: что ожидает туристов

Некоторые россияне рискуют отправляться в поездки со старыми паспортами, надеясь на удачу. Однако это может обернуться неприятностями. На стойке регистрации в аэропорту система может показать, что документ не соответствует требованиям. Если же турист всё-таки сел в самолёт, проблемы могут возникнуть на границе. Пограничники вправе отказать во въезде, и тогда путешественнику придётся ждать обратного рейса в транзитной зоне без возможности выйти. Вернуть деньги за билет в таких случаях почти невозможно, так как ответственность лежит на самом туристе.