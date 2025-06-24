Европа закрывает границы для старых российских загранпаспортов: что ожидает туристов

Российские туристы столкнулись с новой проблемой: старые загранпаспорта без биометрических данных всё чаще становятся причиной отказа во въезде в страны Европы. Франция уже ввела запрет на такие документы, и, вероятно, другие государства последуют её примеру. Lenta.ru выяснила, стоит ли россиянам срочно менять паспорта.
С июня 2025 года Франция запретила въезд по загранпаспортам старого образца, которые выдаются на пять лет и не содержат чипа. Исключение сделали для детей младше 15 лет — они могут путешествовать с такими документами. Также въезд разрешён владельцам шенгенских виз, выданных до 1 июня 2025 года, при условии, что виза действительна на момент пересечения границы.
С начала года к запрету присоединились Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. С 15 июля в этот список может войти Латвия. Поговаривают, что Бельгия, Германия и Испания тоже готовятся ввести ограничения, если Евросоюз примет единые правила.
Некоторые россияне рискуют отправляться в поездки со старыми паспортами, надеясь на удачу. Однако это может обернуться неприятностями. На стойке регистрации в аэропорту система может показать, что документ не соответствует требованиям. Если же турист всё-таки сел в самолёт, проблемы могут возникнуть на границе. Пограничники вправе отказать во въезде, и тогда путешественнику придётся ждать обратного рейса в транзитной зоне без возможности выйти. Вернуть деньги за билет в таких случаях почти невозможно, так как ответственность лежит на самом туристе.
Ранее стало известно, что россияне столкнулись с другой проблемой за границей. Отмечается, что десятки туристов в Турции обратились к врачам из-за аллергии на солнце. Они жаловались на зуд, покраснение кожи, пятна и мелкие высыпания. Пострадавшим ставили диагноз «аллергия на солнце» и назначали лечение, в том числе капельницы.