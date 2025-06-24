Стало известно, как отличить стресс от патологической тревоги

В обычной жизни мы часто сталкиваемся со стрессом, но порой бывает так, что волнение перерастает в патологическую тревогу. Как отличить одно от другого, рассказала в беседе с корреспондентом издания Lenta.ru психолог Мария Миняйчева.
— Патологическая тревога часто возникает без явной причины и сопровождается учащенным сердцебиением, напряжением в теле, нарушением сна, навязчивыми мыслями. Также о патологической тревоге могут говорить тошнота, затрудненное дыхание, повышенная потливость, постоянное ощущение усталости, — сообщила специалист.
По ее словам, если подобные симптомы сохраняются в течение нескольких недель, следует обратиться за помощью к психотерапевту, клиническому психологу или психиатру.
Ранее 360.ru сообщил, что панические атаки могут серьезно повлиять на качество жизни человека и привести к различным осложнениям, таким как паническое расстройство, агорафобия и депрессия.
Чаще всего тревожные расстройства и депрессии лечат антидепрессантами, которые восстанавливают баланс нейромедиаторов — серотонина, нормадреналина, дофамина. Именно они регулируют настроение, поведение и эмоции, передает телеканал «Царьград».