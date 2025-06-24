Бразильская туристка упала в кратер действующего вулкана в Индонезии и пропала

Похожая ситуация произошла недавно, когда российский турист спас японку, которая провалилась в расщелину на горе Эверест. Все случилось утром 20 июня, группа туристов находилась в одном километре от местного монастыря Тенгбоче. Японская девушка неожиданно провалилась в расщелину, в результате чего получила многочисленные травмы — именно они помешали ей выбраться. Другие путешественники лишь наблюдали за происходящим.