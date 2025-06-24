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Бразильская туристка упала в кратер действующего вулкана в Индонезии и пропала

Бразильская путешественница Джулиана Маринс оказалась в кратере действующего вулкана Риджани в Индонезии во время похода.

Бразильская путешественница Джулиана Маринс оказалась в кратере действующего вулкана Риджани в Индонезии во время похода.

26-летняя Маринс отправилась в поход вместе с группой туристов, но вскоре пропала. По предварительным данным, она упала со скалы рядом с кратером.

Спасатели, начавшие поиски, слышали ее крик, однако позже связь с ней была потеряна. Поиски затруднены из-за тумана и климатических условий. Беспилотники не смогли обнаружить ее в предполагаемом месте нахождения.

Родные туристки обеспокоены, поскольку она находится в кратере уже три дня без еды и воды, и ее состояние неизвестно.

В МИД Бразилии сообщили об отправке двух сотрудников посольства на место для наблюдения за спасательными работами, передает BBC.

Похожая ситуация произошла недавно, когда российский турист спас японку, которая провалилась в расщелину на горе Эверест. Все случилось утром 20 июня, группа туристов находилась в одном километре от местного монастыря Тенгбоче. Японская девушка неожиданно провалилась в расщелину, в результате чего получила многочисленные травмы — именно они помешали ей выбраться. Другие путешественники лишь наблюдали за происходящим.