Nature Genetics: создан тест, предсказывающий эффективность химиотерапии

В рамках пилотного исследования была проведена генетическая оценка опухолей у 840 пациентов с различными формами рака. Полученные результаты подтвердили высокую точность теста: у пациентов, для которых метод предсказывал низкую эффективность стандартной терапии, действительно чаще наблюдались неудачи в лечении. Особенно это касалось случаев рака яичников, молочной железы и предстательной железы.