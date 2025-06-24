Nature Genetics: создан тест, предсказывающий эффективность химиотерапии

Исследователи из Кембриджского университета в сотрудничестве с Национальным онкологическим центром Испании и биотехнологической компанией Tailor Bio разработали новый тест, способный предсказать устойчивость опухолей к широко применяемым видам химиотерапии. Описание метода опубликовано в журнале Nature Genetics.
Технология основана на изучении так называемых сигнатур хромосомной нестабильности — специфических изменений в структуре, последовательности и количестве копий ДНК в опухолевых клетках. Эти нарушения, выявляемые при полном геномном секвенировании, позволяют прогнозировать эффективность трёх классов химиопрепаратов: платиновых соединений, антрациклинов и таксанов.
В рамках пилотного исследования была проведена генетическая оценка опухолей у 840 пациентов с различными формами рака. Полученные результаты подтвердили высокую точность теста: у пациентов, для которых метод предсказывал низкую эффективность стандартной терапии, действительно чаще наблюдались неудачи в лечении. Особенно это касалось случаев рака яичников, молочной железы и предстательной железы.
По мнению руководителя проекта профессора Джеймса Брентона из Кембриджского института онкологии, подход позволяет заранее определить, кому из пациентов стандартная химиотерапия может не принести пользы, тем самым избегая ненужных побочных эффектов и подбирая более подходящие схемы лечения.
Разработка уже лицензирована компанией Tailor Bio и проходит клиническую валидацию. В перспективе её планируют внедрить в медицинскую практику для точного подбора терапии в зависимости от генетических характеристик опухоли.
Как отметил доктор Иэн Фаулкс из организации Cancer Research UK, такие технологии открывают новые возможности для персонализированной медицины, делая лечение не только более целенаправленным, но и более щадящим для организма.
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