Еще одна страна Ближнего Востока открыла свое воздушное пространство для самолетов

Правительство Катара распорядилось открыть свое воздушное пространство для гражданских судов. Об этом говорится в сообщении главного управления гражданской авиации эмирата.
«Главное управление гражданской авиации объявляет о возобновлении воздушного движения в воздушном пространстве государства Катар и возвращении ситуации в нормальное состояние после принятия необходимых мер по согласованию с соответствующими органами», — уточнило управление.
Отметим, что Катар закрыл свое небо для полетов несколько часов назад. На такой шаг власти пошли после ударов Ирана на американскую военную базу в Катаре.
Ранее сообщалось, что свои воздушные пространства для самолетов гражданской авиации также открыли Кувейт и Бахрейн.