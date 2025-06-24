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Еще одна страна Ближнего Востока открыла свое воздушное пространство для самолетов

Правительство Катара распорядилось открыть свое воздушное пространство для гражданских судов.

Правительство Катара распорядилось открыть свое воздушное пространство для гражданских судов. Об этом говорится в сообщении главного управления гражданской авиации эмирата.

«Главное управление гражданской авиации объявляет о возобновлении воздушного движения в воздушном пространстве государства Катар и возвращении ситуации в нормальное состояние после принятия необходимых мер по согласованию с соответствующими органами», — уточнило управление.

Отметим, что Катар закрыл свое небо для полетов несколько часов назад. На такой шаг власти пошли после ударов Ирана на американскую военную базу в Катаре.

Ранее сообщалось, что свои воздушные пространства для самолетов гражданской авиации также открыли Кувейт и Бахрейн.