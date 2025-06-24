В Госдуме предложили обязать коммунальщиков строить пандусы к квартирам инвалидов-колясочников

В Госдуме выступили в инициативой о поддержке инвалидов, передвигающихся на колясках. Речь об установке пандусов не только у подъездов, но и на всем пути к квартирам, об этом сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
— Многие нынешние нормы доступной среды устарели, их вполне можно пересмотреть. Думаю, вполне оправданно и возможно одновременное предоставление коляски с установкой пандуса или подъемника не только к подъезду, но и по всему пути до квартиры, — считает депутат.
По словам народного избранника, необходимо вводить реальную персональную ответственность, четко определить исполнителя и ответственного за исполнение такого распоряжения.
Ранее в Краснодаре власти предложили инвалиду-колясочнику установить пандус за счет жильцов, сообщили «Известия».
RT передал о вступлении в силу закона об административной ответственности в случае принудительной высадки из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, или инвалида I группы. За это предусмотрены штрафы: 5 тыс. рублей для водителя и до 30 тыс. для должностного лица.