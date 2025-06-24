В Госдуме предложили обязать коммунальщиков строить пандусы к квартирам инвалидов-колясочников

В Госдуме выступили в инициативой о поддержке инвалидов, передвигающихся на колясках. Речь об установке пандусов не только у подъездов, но и на всем пути к квартирам, об этом сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.