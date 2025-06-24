МИД России дал рекомендации гражданам РФ, находящимся в странах Ближнего Востока: как обезопасить себя

Россиян, пребывающих на территориях Катара, ОАЭ, Омана и других стран Ближнего Востока, призвали к бдительности. МИД РФ посоветовал проявлять максимальную осторожность из-за эскалации в регионе. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте ведомства.
Россиянам дали ряд рекомендаций. Так, в МИД посоветовали гражданам не приближаться к военным объектам, а также воздержаться от посещения мест скопления людей. Ведомство также призвало следовать указаниям местных властей и, по возможности, не выходить на улицу в ночное время.
«В связи с эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке МИД России настоятельно призывает российских граждан, находящихся в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и других странах региона, проявлять максимальную осторожность, соблюдать меры личной безопасности», — сказано в сообщении.
Российским авиакомпаниям, между тем, указали отказаться от рейсов в Израиль и Иран. Кроме того, самолетам РФ предписали не появляться в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Катара.