МИД России дал рекомендации гражданам РФ, находящимся в странах Ближнего Востока: как обезопасить себя

Россиянам дали ряд рекомендаций. Так, в МИД посоветовали гражданам не приближаться к военным объектам, а также воздержаться от посещения мест скопления людей. Ведомство также призвало следовать указаниям местных властей и, по возможности, не выходить на улицу в ночное время.