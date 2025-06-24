ПСЖ и «Ботафого» пробились в плей-офф клубного чемпионата мира по футболу

Французский «Пари Сен-Жермен» и бразильский «Ботафого» обеспечили себе выход в плей-офф клубного чемпионата мира, завершив групповой этап турнира в США.
В решающем туре группы B ПСЖ одержал победу над «Сиэтлом» со счетом 2:0, благодаря голу грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии. Тем временем «Ботафого» уступил мадридскому «Атлетико» 0:1. Российский голкипер Матвей Сафонов весь матч провел в запасе.
По итогам трех туров ПСЖ, «Ботафого» и «Атлетико» набрали одинаковое количество очков (6). Благодаря лучшим показателям в личных встречах французский клуб возглавил группу, бразильцы заняли второе место, испанцы — третье. «Сиэтл» завершил выступление без набранных очков.
Ранее в плей-офф также вышли «Бавария», «Фламенго», «Манчестер Сити» и «Ювентус». Матчи ⅛ финала запланированы на 28 июня — 1 июля.
Напомним, в турнире участвуют 32 команды, разделенные на 8 групп. В следующий раунд проходят по два лучших клуба из каждой четверки. Финал чемпионата мира среди клубов состоится 13 июля.