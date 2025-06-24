ФСБ раскрыла, как прошел первый Парад Победы в 1945 году

В параде участвовали свыше 37 тысяч военнослужащих и около 1800 единиц техники. Его открыли 134 роты, представлявшие 10 фронтов, а также полк ВМФ. За ними следовали 200 солдат, которые бросили к Мавзолею немецкие знамена. Далее шли курсанты академий, Кремлевский полк, суворовцы и дрессировщики с собаками, служившими в годы войны.