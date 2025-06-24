ФСБ раскрыла, как прошел первый Парад Победы в 1945 году

ФСБ России впервые обнародовала архивные документы о подготовке к Параду Победы, прошедшему в Москве 24 июня 1945 года. Эти материалы раскрывают, как за короткий срок была организована историческая церемония на Красной площади.
15 мая 1945 года Иосиф Сталин распорядился провести Парад Победы, чтобы отметить разгром Германии. В нем участвовали представители всех фронтов и родов войск Красной армии. За девять дней до события, 15 июня, полковник Николай Гребенщиков доложил начальнику 6-го управления НКГБ СССР о составе и порядке прохождения войск.
В параде участвовали свыше 37 тысяч военнослужащих и около 1800 единиц техники. Его открыли 134 роты, представлявшие 10 фронтов, а также полк ВМФ. За ними следовали 200 солдат, которые бросили к Мавзолею немецкие знамена. Далее шли курсанты академий, Кремлевский полк, суворовцы и дрессировщики с собаками, служившими в годы войны.
В параде прошли 13 эскадронов кавалерии, артиллерия, «Катюши», танки, мотоциклы и бронемашины. Все было тщательно спланировано.
В 2024 году ФСБ России рассекретила документы, в которых говорится о том, как гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны готовили оставшихся без родителей детей и подростков для разведки и диверсий в тылу Красной армии.