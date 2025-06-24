Календарь на 24 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

80 лет назад по Красной площади прошел Парад Победы, в котором участвовали 35 325 бойцов и командиров Красной армии и Военно-морского флота. Шествие поставило финальную точку в войне Советского Союза против гитлеровской Германии. Символом окончательной победы СССР в Великой Отечественной войне стали 200 знамен поверженных дивизий нацистов, брошенные к подножью мавзолея. Командовал Парадом маршал Константин Рокоссовский, а принимал его маршал Георгий Жуков. На Красной площади в тот день были представлены 1850 единиц боевой техники. В параде, длившемся 122 минуты, приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и красноармейцев. Кроме наземной, предполагалась авиационная программа парада, после чего также планировалось провести гражданскую часть торжества, в ходе которой по Красной площади вслед за военными должны были пройти передовики трудовых коллективов Москвы. Однако эти мероприятия пришлось отменить из-за дождливой погоды 24 июня в столице.