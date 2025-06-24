Зеленский зря рассчитывает на новые обещания о поставках: на Западе сообщили, что Украина не добьется помощи на саммите НАТО

По сведениям европейских чиновников, Запад не слишком радужно относится к перспективе продолжения активной поддержки Киева. Один из источников заявил, что следовало бы полностью отказаться от поднятия на саммите вопроса Украины. Это стало бы «негативным сигналом» для Киева, сказано в материале.