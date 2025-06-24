Саммит НАТО проходит в Гааге 24−25 июня. На встречу прибудет, в том числе, главарь киевского режима Владимир Зеленский. Однако ему не следует строить завышенных ожиданий. Украина вряд ли получит новую помощь и оружие, сообщает газета Politico.
По сведениям европейских чиновников, Запад не слишком радужно относится к перспективе продолжения активной поддержки Киева. Один из источников заявил, что следовало бы полностью отказаться от поднятия на саммите вопроса Украины. Это стало бы «негативным сигналом» для Киева, сказано в материале.
«Зеленский едва ли покинет саммит с новыми обещаниями помощи или остро необходимых вооружений, таких как системы ПВО, даже со стороны оказывающих поддержку европейцев», — заявляется в статье.
На встрече в Гааге также не планируют подробно останавливаться на вопросе членства Украины в НАТО. Эта тема не станет приоритетной.