Болезни рассады: виды, причины, профилактика и лечение

Юные сеянцы отличаются своей нежностью и хрупкостью, что делает их лёгкой мишенью для различных вредителей и микроорганизмов. Из-за недостатка энергии они не всегда могут эффективно защищаться. Поэтому важно следить за состоянием посадок и предпринимать своевременные меры для их защиты. В этой статье мы обсудим виды болезней рассады, их причины и методы обработки, которые помогут защитить растения от болезней и вредителей.