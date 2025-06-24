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Овечкин отдыхает в Турции в компании известных российских спортсменов. Фото

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», отдыхает в Турции в компании известных спортсменов. Об этом свидетельствует фотография, размещенная в Instagram-аккаунте экс-футболиста сборной России Романа Павлюченко (соцсеть запрещена в России и принадлежит признанной экстремистской компанией Meta).

Овечкин позировал для фото в Турции.

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», отдыхает в Турции в компании известных спортсменов. Об этом свидетельствует фотография, размещенная в Instagram-аккаунте экс-футболиста сборной России Романа Павлюченко (соцсеть запрещена в России и принадлежит признанной экстремистской компанией Meta).

«Спортивные пути сошлись на пляжном волейболе», — подписал Павлюченко фотографию. На опубликованном снимке Овечкин вместе с волейболистом сборной России Игорем Кобзарем, хоккеистом магнитогорского «Металлурга» Егором Яковлевым, а также экс-баскетболистом российской национальной команды Виталием Фридзоном.

Александр Овечкин в красных шортах в окружении других спортсменовФото: Instagram*: pavlyuchenko_1981.

Ранее Александр Овечкин посещал Совет Федерации, где встретился с председателем Валентиной Матвиенко и подарил ей хоккейный свитер. Овечкин остается одним из самых известных российских хоккеистов и капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Его супруга Анастасия Шубская сообщала, что после завершения контракта с клубом семья планирует вернуться в Россию.

*Instagram — соцсеть запрещена в России и принадлежит признанной экстремистской компанией Meta.

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