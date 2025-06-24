Овечкин отдыхает в Турции в компании известных российских спортсменов. Фото

Ранее Александр Овечкин посещал Совет Федерации, где встретился с председателем Валентиной Матвиенко и подарил ей хоккейный свитер. Овечкин остается одним из самых известных российских хоккеистов и капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Его супруга Анастасия Шубская сообщала, что после завершения контракта с клубом семья планирует вернуться в Россию.