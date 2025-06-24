В Одессе ТЦК заблокировали мужчину в автомобиле с годовалым ребенком

В Одессе сотрудники военкомата совместно с полицией заблокировали в автомобиле мужчину, находившегося вместе с годовалым ребенком, и требовали, чтобы он отправился в военкомат. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.