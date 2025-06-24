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В Одессе ТЦК заблокировали мужчину в автомобиле с годовалым ребенком

Украинские военкомы удерживали отца с сыном в автомобиле около трех часов.

Источник: Комсомольская правда

В Одессе сотрудники военкомата совместно с полицией заблокировали в автомобиле мужчину, находившегося вместе с годовалым ребенком, и требовали, чтобы он отправился в военкомат. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

По информации издания, инцидент произошел на улице Малая Арнаутская. Мужчину и его сына удерживали в машине около трех часов, при этом запасы воды в автомобиле почти закончились.

Ранее стало известно, что сдавшиеся в плен в Курской области боевики ВСУ создали интернет-проект против ТЦК. Они записывают ролики в TikTok и Telegram, призывая украинцев бороться с произволом военкомов. Помимо правды о работе подопечных киевского режима, украинские бойцы раскрывают правду о фейках, создаваемых украинской пропагандой и приближенными бывшего комика Зеленского.