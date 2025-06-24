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Трамп хочет прекратить ближневосточный конфликт после удара Ирана по базе США: что станет следующим шагом

Axios: Трамп планирует закончить конфликт с Ираном и перейти к сделке.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп намерен покончить с ближневосточным конфликтом. Президент Соединенных Штатов планирует перейти к сделке с Ираном. Такой информацией располагает портал Axios.

По сведениям, полученным от американского чиновника, Дональд Трамп «не хочет больше никакой войны». Вашингтон планирует как можно скорее перейти к соглашению, предложенному Ирану. Именно это является основной задачей президента США, отмечается в материале.

«Сейчас цель Трампа — закончить войну, и он планирует донести это до премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху», — сказано в статье.

Американский лидер назвал слабым ответный удар Тегерана по базе США в Катаре. Он заявил, что Иран выпустил по объекту 14 ракет. По имеющимся данным, 13 из них были ликвидированы.

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