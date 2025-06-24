Axios: Дональд Трамп хочет завершить конфликт с Ираном и прийти к сделке

Напомним, в КСИР в понедельник заявили, что Тегеран осуществил ракетную атаку против базы Соединённых Штатов в Катаре. В Пентагоне подтвердили, что американская военная база в Катаре была атакована. Были использованы ракеты малой и средней дальности.