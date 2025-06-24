Axios: Дональд Трамп хочет завершить конфликт с Ираном и прийти к сделке

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп хочет завершить конфликт с Тегераном, а также «прийти к сделке», пишет Axios.
Американское издание ссылается на информацию, полученную от источника в Белом доме.
«Чиновник Белого дома сообщил Axios, что сейчас цель Трампа — закончить войну, и он планирует донести это до премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху», — говорится в публикации.
Источник отметил, что Соединённые Штаты намерены заключить с иранской стороной сделку, а также «не хотят больше никакого вооружённого конфликта».
Напомним, в КСИР в понедельник заявили, что Тегеран осуществил ракетную атаку против базы Соединённых Штатов в Катаре. В Пентагоне подтвердили, что американская военная база в Катаре была атакована. Были использованы ракеты малой и средней дальности.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Тегеран «выпустил пар», в результате чего «возможен путь к миру и согласию» в ближневосточном регионе.