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Жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра вторника

МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане до утра вторника.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Туман с видимостью до 200−700 метров ожидается в ближайший час и до утра вторника, предупреждает ГУМЧС РФ по Московской области.

«В ближайший час и до 7.00 в Подмосковье ожидается туман с видимостью до 200−700 метров. Рекомендации по безопасности водителю: Включи противотуманные фары, соблюдай увеличенную дистанцию, избегай резких маневров. Пешеходу: будь особенно внимателен при переходе дороги, по возможности используй на одежде светоотражающие элементы», — говорится в Telegram-канале главка.