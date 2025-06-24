Жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра вторника

«В ближайший час и до 7.00 в Подмосковье ожидается туман с видимостью до 200−700 метров. Рекомендации по безопасности водителю: Включи противотуманные фары, соблюдай увеличенную дистанцию, избегай резких маневров. Пешеходу: будь особенно внимателен при переходе дороги, по возможности используй на одежде светоотражающие элементы», — говорится в Telegram-канале главка.