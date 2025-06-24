В МИД РФ призвали россиян в странах Ближнего Востока к осторожности

В связи с эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел (МИД) России призывало российских граждан, находящихся в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и других странах региона, проявлять максимальную осторожность и соблюдать меры личной безопасности.
В ведомстве рекомендовали не приближаться к военным объектам и районам критической инфраструктуры, воздержаться от посещения мест массового скопления людей, неукоснительно выполнять указания местных властей, при опасности незамедлительно направляться в убежища и ограничить свои перемещения, особенно в ночное время.
Также рекомендуется внимательно следить за сообщениями российских загранучреждений, авиакомпаний и туроператоров.
В сообщении МИД приводятся телефоны экстренной связи посольств России в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Ираке и Омане.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. По ключевым объектам страны были нанесены удары военно-воздушных сил. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».