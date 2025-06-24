В МИД РФ призвали россиян в странах Ближнего Востока к осторожности

В ведомстве рекомендовали не приближаться к военным объектам и районам критической инфраструктуры, воздержаться от посещения мест массового скопления людей, неукоснительно выполнять указания местных властей, при опасности незамедлительно направляться в убежища и ограничить свои перемещения, особенно в ночное время.