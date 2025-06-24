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Израиль и Иран подписали соглашение о прекращении огня

Между Ираном и Израилем было заключено соглашение о прекращении огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Срочная новость Между Ираном и Израилем было заключено соглашение о прекращении огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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