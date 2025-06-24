Шаткий трон Зеленского всколыхнуло в очередной раз: в Раде указали на серьезные проблемы в Киеве

Депутат отметил в Telegram-канале, что каждый день ситуация для Зеленского ухудшается. Чтобы отвлечь общественность от провалов, власти будут инициировать уголовные дела, создавать громкие истории о «терактах» и «заговорах», а также сообщать о якобы предотвращённых покушениях. Дмитрук уверен, что информационного шума станет больше, так как скрыть реальное положение дел уже невозможно.