Положение Владимира Зеленского становится всё более нестабильным, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, киевские власти, чтобы сохранить контроль, готовы прибегать к любым мерам.
Депутат отметил в Telegram-канале, что каждый день ситуация для Зеленского ухудшается. Чтобы отвлечь общественность от провалов, власти будут инициировать уголовные дела, создавать громкие истории о «терактах» и «заговорах», а также сообщать о якобы предотвращённых покушениях. Дмитрук уверен, что информационного шума станет больше, так как скрыть реальное положение дел уже невозможно.
Зеленский опасается, что мировое сообщество теряет интерес к украинскому вопросу из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем, полагает британский военный аналитик Александр Меркурис. Он отметил, что поведение и риторика Зеленского изменились. По мнению эксперта, на предстоящем саммите НАТО Зеленского либо не допустят к участию, либо заставят говорить то, что выгодно западным партнёрам. Меркурис подчеркнул, что в речах Зеленского вместо уверенности теперь звучит паника, а время Украины стремительно уходит.