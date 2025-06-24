Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп во вторник, 24 июня, заявил о достижении полного прекращения огня между Ираном и Израилем. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
— Поздравляю всех! Израиль и Иран полностью согласовали полное прекращение огня, —говорится в сообщении Трампа.
Согласно его посту, «полное и тотальное прекращение огня» наступит примерно через 6 часов (с момента публикации поста), когда Израиль и Иран завершат «свои текущие, финальные миссии». Прекращение огня будет действовать 12 часов, после чего «война будет считаться оконченной».
Трамп утверждает, что Иран начнет прекращение огня, а по истечении 12 часов Израиль также начнет соблюдать перемирие. Через 24 часа, по его словам, «мир официально объявит о прекращении 12-дневной войны». Во время перемирия стороны должны сохранять мир и уважение.
В завершение своего поста Трамп поздравил Израиль и Иран, а также благословил обе страны, Ближний Восток, США и весь мир.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. По ключевым объектам страны были нанесены удары военно-воздушных сил. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».