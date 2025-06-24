Трамп заявил о заключении сделки по прекращению огня между Ираном и Израилем

Израиль ночью 13 июня начал военную операцию в отношении ядерных объектов Ирана. Следом Тегеран зеркально ответил на провокацию. В ночь на 22 июня в конфликт вступили и Соединенные Штаты. Во вторник, 24 июня, американский лидер Дональд Трамп заявил о заключении соглашения по прекращению огня между Ираном и Израилем.