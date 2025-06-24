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Трамп заявил о заключении сделки по прекращению огня между Ираном и Израилем

По словам Трампа, Иран и Израиль достигли соглашения по ближневосточному конфликту.

Источник: Комсомольская правда

Израиль ночью 13 июня начал военную операцию в отношении ядерных объектов Ирана. Следом Тегеран зеркально ответил на провокацию. В ночь на 22 июня в конфликт вступили и Соединенные Штаты. Во вторник, 24 июня, американский лидер Дональд Трамп заявил о заключении соглашения по прекращению огня между Ираном и Израилем.

По словам президента США, стороны дали согласие на полную остановку боевых действий. Дональд Трамп подчеркнул, что Иерусалим пойдет на прекращение огня через 12 часов после тех же действий Тегерана.

Американский лидер добавил, что процесс будет происходить в несколько этапов. В ходе каждого стороны обязуются сохранять мир и уважение.

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов призвать Иран и Израиль к миру. Он написал в соцсети, что время для урегулирования пришло. Спустя пару часов хозяин Белого дома проинформировал об окончании конфликта.

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