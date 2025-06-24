Зеленая среда. Создаем клумбу-мечту своими руками на своем приусадебном участке

Поволжское лето — это время, когда природа щедро дарит нам свои сокровища. И, конечно, какой же сад или дачный участок без ярких и привлекательных клумб? Но как создать гармоничную и красивую композицию, не будучи профессиональным ландшафтным дизайнером?
Не волнуйтесь! Наш консультант по ландшафтному дизайну Татьяна Кучумова раскроет простые, но эффективные схемы оформления клумб, которые преобразят ваш участок и подарят радость вам и вашим близким.
Схема № 1: «Солнечный круг» — классика в новом исполнении.
Эта схема идеально подходит для начинающих цветоводов. В центре клумбы высаживаем самые высокие растения. Рекомендуемое количество растений для клумбы диаметром 2 метра:
• «Русский Размер» Подсолнечник декоративный (3 шт.): Выбирайте неприхотливые сорта, например, «Русский Размер» или «Медвежонок». Цена за саженец: ~150 рублей. Итого: 450 рублей.
• Бархатцы «Антигуа Оранж» (7 шт.): Низкорослые, обильно цветущие, отлично переносят жару. Цена за саженец: ~50 рублей. Итого: 350 рублей.
• Алиссум «Снежный Ковер» (15 шт.): Создает красивый бордюр, источает приятный медовый аромат. Цена за саженец: ~40 рублей. Итого: 600 рублей.
Ориентировочная стоимость: 1400 рублей.
Вокруг них располагаем среднерослые цветы, такие как циннии, бархатцы или львиный зев. А по краю клумбы высаживаем низкорослые растения, образующие бордюр, например, алиссум, лобелию или настурцию.
Эта схема выглядит эффектно и гармонично, а благодаря разнообразию цветов и текстур, ваша клумба будет радовать глаз с ранней весны до поздней осени. Важно помнить, чтобы цветы в клумбе сочетались по цвету, но не сливались в одно пятно.
Схема № 2: «Вертикальный акцент» — игра с высотой и формой.
Эта схема подойдет для тех, кто хочет добавить в свой сад немного динамики и оригинальности. В качестве вертикального акцента можно использовать вьющиеся растения, такие как клематис, ипомея или душистый горошек.
Их можно посадить возле небольшой арки или обелиска, создав эффектный фон для остальных цветов. Рекомендуемое количество растений для клумбы площадью 3 кв. метра:
• Ипомея «Небесно-голубая» (3 шт.): Быстрорастущая лиана, обильно цветущая красивыми голубыми цветками. Цена за саженец: ~120 рублей. Итого: 360 рублей.
• Петуния «Ампельная» (9 шт.): Создает пышный ковер из цветов, идеально подходит для подвесных кашпо или клумб. Цена за саженец: ~60 рублей. Итого: 540 рублей.
• Колеус (7 шт.): Растение с красивыми декоративными листьями, добавляющее яркие акценты в клумбу. Цена за саженец: ~80 рублей. Итого: 560 рублей.
Ориентировочная стоимость: 1460 рублей.
Вокруг вертикального акцента располагаем среднерослые и низкорослые растения, такие как петунии, бегонии или виолы. Важно, чтобы они не затеняли вьющиеся растения и не мешали им развиваться.
Схема № 3: «Монохромный сад» — элегантность и стиль.
Эта схема предполагает использование растений только одного цвета, но разных оттенков и текстур. «Careful подбор растений» означает, что нужно обращать внимание не только на оттенок, но и на форму цветка, размер листьев, высоту растения.
Важно, чтобы все растения в монохромном саду гармонировали между собой по форме и размеру, создавая единую стилистическую композицию. Растения должны дополнять друг друга, а не конкурировать за внимание. Рекомендуемое количество растений для клумбы площадью 2.5 кв. метра:
• Ромашка садовая (13 шт.): Создают ощущение легкости и нежности. Цена за саженец: ~70 рублей. Итого: 910 рублей.
• Лилии белые (7 шт.): Добавляют элегантность и изысканность. Цена за луковицу: ~180 рублей. Итого: 1260 рублей.
• Гипсофила метельчатая (9 шт.): Воздушное облако из мелких цветков. Цена за саженец: ~90 рублей. Итого: 810 рублей.
Ориентировочная стоимость: 2980 рублей.
Монохромный сад выглядит очень элегантно и стильно, но требует внимательного и аккуратного подбора растений, чтобы добиться гармоничного сочетания оттенков и форм.
Продолжение следует…
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