Зеленая среда. Создаем клумбу-мечту своими руками на своем приусадебном участке

Поволжское лето — это время, когда природа щедро дарит нам свои сокровища. И, конечно, какой же сад или дачный участок без ярких и привлекательных клумб? Но как создать гармоничную и красивую композицию, не будучи профессиональным ландшафтным дизайнером?