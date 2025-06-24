Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московскую область накроет сильный туман

Туман ожидается в Московской области до утра вторника, 24 июня.

Туман ожидается в Московской области до утра вторника, 24 июня. Об этом говорится в предупреждении регионального ГУ МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, туман с видимостью до 200−700 метров накроет Подмосковье в ближайший час.

«В ближайший час и до 7.00 в Подмосковье ожидается туман с видимостью до 200−700 метров», — отметили в МЧС.

В связи с этим водителей попросили включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. В то же время пешеходам следует быть бдительными при переходе дороги, а по возможности использовать светоотражающие элементы.

Читайте также: Российский город пострадал от мощного града.