Московскую область накроет сильный туман

Туман ожидается в Московской области до утра вторника, 24 июня. Об этом говорится в предупреждении регионального ГУ МЧС России.
Как уточнили в ведомстве, туман с видимостью до 200−700 метров накроет Подмосковье в ближайший час.
«В ближайший час и до 7.00 в Подмосковье ожидается туман с видимостью до 200−700 метров», — отметили в МЧС.
В связи с этим водителей попросили включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. В то же время пешеходам следует быть бдительными при переходе дороги, а по возможности использовать светоотражающие элементы.
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