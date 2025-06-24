Вэнс сообщил о потере Ираном технической возможности создания ядерного оружия

«Мы уничтожили иранскую ядерную программу. Надеемся и рассчитываем, что они не намерены пытаться ее восстановить. Думаю, что президент в этой ситуации хочет добиться долгосрочного урегулирования, чтобы в регионе мог воцариться мир», — заявил Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.