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Вэнс сообщил о потере Ираном технической возможности создания ядерного оружия

Вэнс заявил, что США фактически уничтожили ядерную программу Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс поделился подробностями об авиаударах американских ВВС. По его данным, ядерная программа Ирана фактически уничтожена. Белый дом выразил надежду, что Тегеран не станет ее восстанавливать, заявил вице-президент США.

Джей Ди Вэнс отметил, что Иран потерял техническую возможность на создание ядерного оружия. По мнению вице-президента США, если Тегеран не станет восстанавливать программу, это даст «шанс на урегулирование» конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы уничтожили иранскую ядерную программу. Надеемся и рассчитываем, что они не намерены пытаться ее восстановить. Думаю, что президент в этой ситуации хочет добиться долгосрочного урегулирования, чтобы в регионе мог воцариться мир», — заявил Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

По словам главы государства Дональда Трампа, Иран и Израиль заключили сделку по прекращению огня. Он подчеркнул, что Иерусалим прекратит удары через 12 часов после Тегерана.

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