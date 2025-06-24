Неизвестные с шприцами атаковали людей на музыкальном фестивале: от их рук пострадали почти 150 человек

Похожая проблема возникла и в Испании. В 2022 году в городе Сан-Себастьян во время праздничной недели, начавшейся 13 августа, зафиксировали четыре случая уколов шприцами. Одна из жертв уже подала жалобу. По данным местных властей, такие инциденты становятся все более частыми. Полиция Испании расследует случаи уколов на фестивалях и в ночных клубах. Ранее в Министерстве внутренних дел Испании сообщили, что получили около 60 жалоб на подобные нападения по всей стране, но виновных пока не нашли.