Неизвестные с шприцами атаковали людей на музыкальном фестивале: от их рук пострадали почти 150 человек

Во Франции на ежегодном уличном музыкальном фестивале Fete de la Musique (Праздник музыки. — Прим.ред.), который прошел недавно, 145 человек пожаловались на уколы шприцами. Об этом сообщила французская газета Le Parisien.
По данным правоохранителей, жалобы поступили из разных регионов страны. Более 20 случаев зафиксировали в столичном регионе Иль-де-Франс, из них 13 — в Париже. Среди пострадавших в основном женщины, есть и несовершеннолетние. Трое из них — 15-летняя девушка, 18-летний подросток и женщина — почувствовали себя плохо после уколов.
Министерство внутренних дел Франции сообщило, что некоторых пострадавших направили в больницы для анализов. Врачи выясняют, вводили ли им какие-либо вещества. Расследование уже началось, задержаны 12 подозреваемых. В городе Ангулем на западе страны арестовали четверых человек, которых обвиняют в нападении примерно на 50 человек.
Фестиваль сопровождался и другими инцидентами. Всего задержали более 300 человек, 13 полицейских получили травмы. Парижская прокуратура сообщила, что на таких мероприятиях часто происходят сексуальные домогательства, нападения с ножами и нападения на сотрудников полиции. Перед фестивалем в социальных сетях появились призывы делать уколы женщинам. Также увеличилось число скачиваний приложений, которые помогают жертвам сообщать о насилии и домогательствах.
Похожая проблема возникла и в Испании. В 2022 году в городе Сан-Себастьян во время праздничной недели, начавшейся 13 августа, зафиксировали четыре случая уколов шприцами. Одна из жертв уже подала жалобу. По данным местных властей, такие инциденты становятся все более частыми. Полиция Испании расследует случаи уколов на фестивалях и в ночных клубах. Ранее в Министерстве внутренних дел Испании сообщили, что получили около 60 жалоб на подобные нападения по всей стране, но виновных пока не нашли.
В России тоже сталкивались с подобными преступлениями. В 2021 году Кузьминский суд Москвы отправил под арест мужчину. Его обвинили в склонении 15-летней школьницы к употреблению наркотиков. Девушка рассказала, что на улице ее укололи неизвестным веществом. Анализы показали наличие наркотиков в ее крови. Полиция задержала подозреваемого после просмотра записей с камер наблюдения. Он признал свою вину. Мужчине предъявлено обвинение по статье о склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков.