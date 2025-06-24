Принц Уильям уберет из атрибутов корону Британской империи

Если принц Уильям вступит на британский престол, он намерен упростить церемонию коронации и отказаться от устаревших традиций, которые считает неактуальными. Об этом сообщает Daily Mirror.
По словам близкого к принцу источника, Уильям склоняется к тому, что коронация должна проходить в более сдержанном формате. В частности, обсуждается возможность отказаться от использования Короны Британской империи — той самой, которой короновали Георга VI, Елизавету II и его отца, короля Карла III.
Источник охарактеризовал корону как «странный предмет, похожий на атрибут из мультфильма Диснея». При этом не уточняется, разделяет ли сам принц такую точку зрения.
Корона Британской империи была создана в 1937 году и представляет собой бархатную шапку с опушкой из горностаевого меха. Она украшена 2868 бриллиантами, 273 жемчужинами, 17 сапфирами, 11 изумрудами и 5 рубинами.
Ранее сообщалось, что дядя-лорд исключил британских принцев из завещания.