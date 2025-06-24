Принц Уильям уберет из атрибутов корону Британской империи

По словам близкого к принцу источника, Уильям склоняется к тому, что коронация должна проходить в более сдержанном формате. В частности, обсуждается возможность отказаться от использования Короны Британской империи — той самой, которой короновали Георга VI, Елизавету II и его отца, короля Карла III.