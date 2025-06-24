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В РФ начнут эксперимент по процедуре регистрации иностранцев на границе без визы

С 30 июня процедура регистрации иностранцев на госгранице РФ изменится.

Источник: Комсомольская правда

Иностранцы, планирующие въезд в Россию без визы, смогут заранее пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации. Такой эксперимент начнется 30 июня и продлится год. Об этом свидетельствуют данные российского посольства в Казахстане.

Отмечается, что в Единой системе идентификации можно сделать фото и даже записать голос. На госгранице РФ желающему попасть в страну необходимо предъявить паспорт, данные которого указываются в приложении ruID, сказано в сообщении.

«С 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации будет проводиться эксперимент в части апробации правил и условий въезда в РФ и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства», — заявляется посольством.

Москва планирует отменить визы с рядом стран. Так, Россия надеется на соглашения с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном.