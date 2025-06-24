В РФ начнут эксперимент по процедуре регистрации иностранцев на границе без визы

«С 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации будет проводиться эксперимент в части апробации правил и условий въезда в РФ и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства», — заявляется посольством.