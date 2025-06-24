Страны Европы начали запрещать российские загранпаспорта старого образца

Как сообщал Life.ru, с начала 2025 года в странах Евросоюза вступают в силу нововведения в выдаче загранпаспортов и визовых правилах. Как не столкнуться с отказом на границе и какие меры для путешествий надо предпринять заранее — читайте в материале Life.ru.