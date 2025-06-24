NourNews: в ряде районов Ирана прогремела серия взрывов

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против ядерных объектов Ирана. Тегеран ответил на эти действия аналогичными мерами. В ночь на 22 июня к конфликту присоединились США. Во вторник, 24 июня, президент США Дональд Трамп объявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня.