NourNews: в ряде районов Ирана прогремела серия взрывов

В столице Ирана Тегеране и других регионах страны произошли взрывы. Их причиной стали удары израильской армии, сообщило агентство NourNews. По его данным, взрывы зафиксировали в городе Решт и провинции Гилян.
Никаких подробностей о новых ударах в публикации не сообщили.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против ядерных объектов Ирана. Тегеран ответил на эти действия аналогичными мерами. В ночь на 22 июня к конфликту присоединились США. Во вторник, 24 июня, президент США Дональд Трамп объявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня.
Как отметил американский лидер, обе стороны согласились полностью остановить боевые действия. По словам Трампа, Израиль прекратит огонь через 12 часов после аналогичного шага Ирана. Он пояснил, что процесс пройдет в несколько этапов, и каждая сторона должна соблюдать мир и проявлять уважение.
Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал об ударах американской авиации. Он сообщил, что, якобы, ядерная программа Ирана практически уничтожена. Белый дом выразил надежду, что Тегеран не будет ее восстанавливать.