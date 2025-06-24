В Одессе сотрудники полиции и военкомата заблокировали мужчину с годовалым ребенком в автомобиле, требуя, чтобы он проехал с ними в 9территориальный центр комплектования — военкомат) ТЦК. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua.
— Военкомы и полиция заблокировали мужчину с годовалым сыном в автомобиле, требуя, чтобы он поехал с ними в ТЦК… Инцидент происходит в Одессе на Малой Арнаутской, — цитирует сообщение издания РИА Новости.
По данным издания, блокировка продолжается уже три часа, и у мужчины заканчиваются запасы воды для ребенка.
Военкомы во Львовской области на западе Украины попытались насильно мобилизовать мужчину, когда тот пришел на похороны. Уточняется, что на место похорон приехали сотрудники военкомата и полицейские.
Нередко противостояние с военкоматом на Украине заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.
Жители Украины зачастую пытаются противостоять военным комиссарам страны. Недовольство вызвано зверствами и беспределом, который устраивают сотрудники ТЦК. Например, Харьков превратился в женский город из-за охоты на мужчин. Представители мужского пола пытаются скрыться от принудительной мобилизации в украинскую армию и от сотрудников ТЦК. А жители Житомира рассказали, что украинцы забирают детей из школ и вузов на фоне планов киевского режима призывать 18-летних.