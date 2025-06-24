Жители Украины зачастую пытаются противостоять военным комиссарам страны. Недовольство вызвано зверствами и беспределом, который устраивают сотрудники ТЦК. Например, Харьков превратился в женский город из-за охоты на мужчин. Представители мужского пола пытаются скрыться от принудительной мобилизации в украинскую армию и от сотрудников ТЦК. А жители Житомира рассказали, что украинцы забирают детей из школ и вузов на фоне планов киевского режима призывать 18-летних.