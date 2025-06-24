Бойцы ВС России заняли опорный пункт ВСУ

По данным ведомства, Туровский, командуя штурмовой группой, действовал на одном из ключевых тактических направлений. Столкнувшись с плотным миномётным и артиллерийским огнём, он принял решение использовать тёмное время суток для скрытного манёвра. Проведя группу в тыл позиций противника, сержант первым вступил в бой и начал атаку.