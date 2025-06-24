Сержант Константин Туровский успешно провёл штурмовую операцию, в ходе которой его подразделение заняло опорный пункт украинских войск и ликвидировало троих противников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, отметив его решительность и грамотные действия в условиях интенсивного огневого сопротивления.
По данным ведомства, Туровский, командуя штурмовой группой, действовал на одном из ключевых тактических направлений. Столкнувшись с плотным миномётным и артиллерийским огнём, он принял решение использовать тёмное время суток для скрытного манёвра. Проведя группу в тыл позиций противника, сержант первым вступил в бой и начал атаку.
В результате внезапного нападения российским военнослужащим удалось дезорганизовать оборону украинской стороны. Туровский лично уничтожил троих бойцов противника, после чего его группа зачистила укреплённый район. Попытки украинских военных вернуть утраченный опорный пункт успеха не имели.
Ранее герой РФ генерал-майор Сергей Липовой заявил, что российские войска уничтожили украинских новобранцев и наемников в результате ракетного удара по учебному полигону под Херсоном.