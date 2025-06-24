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Вэнс сообщил о контактах США с Ираном через посредников: «Мы хотели бы прямой разговор»

Вэнс заявил о стремлении США к прямому диалогу с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс рассказал о контактах Вашингтона с Тегераном. По его данным, США ведут диалог с Ираном через посредников, но хотели бы начать прямой разговор. Так американский вице-лидер заявил в эфире Fox News.

Джей Ди Вэнс подчеркнул, что все «послания» доставляются последовательно. Он не сообщил о странах, выступивших посредниками в диалоге Ирана и США, однако уточнил, что их было несколько.

«Конечно, мы бы хотели говорить с ними, президент США Дональд Трамп ясно давал это понять. Мы бы хотели иметь прямой разговор о том, как продвинуться вперед», — заключил Джей Ди Вэнс.

Дональд Трамп, тем временем, сообщил о заключении сделки между Ираном и Израилем. По его словам, стороны согласились на мир. Этот процесс будет проходить в несколько этапов.

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