Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 24 июня 2025

— Переменная облачность, преимущественно без осадков, в северных и днем в западных районах кратковременные дожди, в отдельных районах утром туманы, днем грозы, ветер юго-западный, юго-восточный, при грозах северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.