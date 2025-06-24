Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 24 июня 2025

Погода в Иркутске 24 июня 2025 обещает быть солнечной, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +32…+34 градусов, ночью ожидается +15…+17. Ветер 6−11 м/с.
Погода в Иркутске 24 июня 2025.
— Переменная облачность, преимущественно без осадков, в северных и днем в западных районах кратковременные дожди, в отдельных районах утром туманы, днем грозы, ветер юго-западный, юго-восточный, при грозах северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье вновь будет жарко, столбик термометра поднимется до +31…+36 градусов, если будет облачно, ожидается +25…+30. Температура ночью +13…+18, местами +7…+12. Вот что обещает погода в Иркутске 24 июня 2025.