Принц Уильям может избавиться от короны Британской империи

По информации источника издания, Уильям считает, что будущая коронация должна быть менее пышной и соответствовать духу времени. В числе возможных изменений рассматривается отказ от использования короны Британской империи — исторического символа, в котором были коронованы его дед Георг VI, бабушка Елизавета II и отец, король Карл III.