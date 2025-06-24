Принц Уильям может избавиться от короны Британской империи

В случае восхождения на британский престол принц Уильям намерен провести более скромную и современную церемонию коронации, отказавшись от ряда устаревших традиций. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на близкий к принцу источник.
По информации источника издания, Уильям считает, что будущая коронация должна быть менее пышной и соответствовать духу времени. В числе возможных изменений рассматривается отказ от использования короны Британской империи — исторического символа, в котором были коронованы его дед Георг VI, бабушка Елизавета II и отец, король Карл III.
Источник также критически отозвался о самой короне, назвав её «нелепой штуковиной»,. При этом точное отношение самого принца к столь резкой формулировке не уточняется.
Ранее принц Уильям заявил, что готов восстановить отношения с младшим братом Гарри, который переехал в США, но при условии, если тот разведётся с Меган Маркл.