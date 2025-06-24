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«Лжец»: Mehr News опровергло заявление Трампа о перемирии с Израилем

Иранское информационное агентство Mehr News назвала президента США Дональда Трампа «лжецом» в связи с его заявлением о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.

Иранское информационное агентство Mehr News назвала президента США Дональда Трампа «лжецом» в связи с его заявлением о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.

Как сообщает Mehr News, Трамп заявил, что Иран и «израильский режим» договорились о прекращении огня. В частности, Трамп утверждал, что «Израиль и Иран полностью согласовали и договорились о том, что будет объявлено полное и безоговорочное прекращение огня».

При этом издание отметило, что на момент заявления Трампа «израильский режим проводит атаки в нескольких частях Ирана».

Иранская сторона пока не дала официальных комментариев по поводу заявления Трампа.

Трамп во вторник, 24 июня, заявил о достижении полного прекращения огня между Ираном и Израилем.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. По ключевым объектам страны были нанесены удары военно-воздушных сил. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».

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