«Лжец»: Mehr News опровергло заявление Трампа о перемирии с Израилем

Иранское информационное агентство Mehr News назвала президента США Дональда Трампа «лжецом» в связи с его заявлением о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.
Как сообщает Mehr News, Трамп заявил, что Иран и «израильский режим» договорились о прекращении огня. В частности, Трамп утверждал, что «Израиль и Иран полностью согласовали и договорились о том, что будет объявлено полное и безоговорочное прекращение огня».
При этом издание отметило, что на момент заявления Трампа «израильский режим проводит атаки в нескольких частях Ирана».
Иранская сторона пока не дала официальных комментариев по поводу заявления Трампа.
Трамп во вторник, 24 июня, заявил о достижении полного прекращения огня между Ираном и Израилем.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. По ключевым объектам страны были нанесены удары военно-воздушных сил. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».