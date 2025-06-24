«Лжец»: Mehr News опровергло заявление Трампа о перемирии с Израилем

Как сообщает Mehr News, Трамп заявил, что Иран и «израильский режим» договорились о прекращении огня. В частности, Трамп утверждал, что «Израиль и Иран полностью согласовали и договорились о том, что будет объявлено полное и безоговорочное прекращение огня».