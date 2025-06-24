Вэнс: Иран предупредил об ударе по базе США, он не хотел эскалации

Американская военная база Аль-Удейд подверглась нападению Ирана. Тегеран выпустил 14 ракет по объекту в ответ на авиаудары ВВС США. Иран заранее уведомил главу государства Дональда Трампа о готовящейся атаке, так как не хотел эскалации конфликта. Такое мнение выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.
Он отметил, что Иран не намерен продолжать боевые действия. Страна предупредила Вашингтон об ударе, чтобы американцы, находящиеся в Катаре, не попали под обстрел, считает Джей Ди Вэнс.
«Как заявил президент США Дональд Трамп, они в действительности предоставили нам здесь некоторое предупреждение. И мы думаем, что они предупредили, потому что не хотели убивать американцев и не хотели создавать эскалацию», — выразился вице-американский лидер.
Он добавил, что переговоры США и Ирана ведутся. Разговор идет через посредников. Однако, по словам Джей Ди Вэнса, Вашингтон хотел бы начать прямые контакты.