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Reuters: Иран подтвердил согласие на прекращение огня

Иранский чиновник подтвердил согласие Тегерана на предложенную Трампом сделку.

Источник: Комсомольская правда

Иран согласился на перемирие с Израилем, предложенное США при посредничестве Катара, сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против ядерных объектов Ирана. Тегеран незамедлительно ответил аналогичными действиями. В ночь на 22 июня к конфликту присоединились США. Во вторник, 24 июня, президент США Дональд Трамп объявил, что Иран и Израиль достигли договоренности о прекращении огня.

Как отметил Дональд Трамп, обе стороны согласились полностью остановить боевые действия. Он уточнил, что Израиль прекратит огонь через 12 часов после аналогичного шага Ирана. Президент США добавил, что перемирие будет проходить в несколько этапов, и в ходе каждого этапа стороны должны соблюдать мир и проявлять взаимное уважение.

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