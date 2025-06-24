Reuters: Иран подтвердил согласие на прекращение огня

Как отметил Дональд Трамп, обе стороны согласились полностью остановить боевые действия. Он уточнил, что Израиль прекратит огонь через 12 часов после аналогичного шага Ирана. Президент США добавил, что перемирие будет проходить в несколько этапов, и в ходе каждого этапа стороны должны соблюдать мир и проявлять взаимное уважение.