Зеленский и Стармер договорились о совместном производстве БПЛА

Зеленский утверждает, что он обсудил с премьером Британии Киром Стармером «развитие оборонного сотрудничества», а также договорился о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов, сообщает РИА Новости.
Он назвал беседу со Стармером «содержательной». По словам Зеленского, речь о дронах-перехватчиках, а также БПЛА «дальнего радиуса действия».
«Мы говорили о развитии оборонного сотрудничества. Сотрудничество в этой сфере позволит Украине получать стабильное финансирование важных проектов, а именно в производстве беспилотников-перехватчиков и дронов дальнего радиуса действия. И есть хороший результат сегодняшней встречи — дополнительное решение о совместном производстве», — цитирует агентство высказывание Зеленского.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, а также напрямую вовлекают в него государства Североатлантического альянса.
Ранее сообщалось, что в текущем году Британия намерена поставить украинской стороне 100 тысяч беспилотных летательных аппаратов.
По словам Стармера, Британия в рамках своей новой оборонной стратегии переходит в режим «готовности к войне».